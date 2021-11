La Lazio elogia Immobile: «Benvenuto nella storia» – VIDEO

La Lazio sui social ha omaggiato Immobile per record di reti siglato, che lo ha reso il miglior bomber della storia capitolina

Una giornata da ricordare per Ciro Immobile. Non tanto per il risultato della Lazio, sconfitta dalla Juventus all’Olimpico, ma per il pre partita. La curva biancoceleste ha omaggiato il proprio capitano con una coreografia da brividi che ha commosso l’attaccante.

Anche la Lazio ha voluto omaggiare il proprio giocatore con un video tweet accompagnato da questo commento: «Re Ciro, benvenuto nella storia».