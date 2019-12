Juventus Lazio, rischio stop per Alex Sandro

Durante la partita di campionato, il terzino della Juventus ha subito un infortunio uscendo prima. Rischia di non partire per la finale

Nella sfida contro la Sampdoria, il terzino bianconero ha accusato un problema fisico, dovendo uscire all’82’.

Brividi per Sarri, che ha pochi giorni dalla finale contro la Lazio, subisce un altro taglio alla rosa. In attesa dei test medici di rito, il tecnico toscano deve riadattare la squadra trovando una soluzione in breve tempo. La partenza verso Riyad, probabilmente avverrà senza il brasiliano tra i convocati.