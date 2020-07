Jordan Lukaku in tribuna per motivi disciplinari nel pre-partita di Juventus-Lazio. A sinistra l’unica riserva è Falbo.

Niente Juventus-Lazio per Jordan Lukaku. Il giocatore belga assisterà al match dalla tribuna dello Stadium. Non si tratterebbe di motivi fisici, ma disciplinari.

L’ennesimo problema per Simone Inzaghi, il quale a sinistra avrà a disposizione solamente il giovane Falbo.