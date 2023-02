Juventus-Lazio, i biancocelesti hanno due giocatori a rischio squalifica

Juventus-Lazio, i biancocelesti scenderanno in campo tra poco contro i bianconeri facendo attenzione alle squalifiche

Ci siamo l’attesa è finita, tra poco allo Stadium andrà in scena l’ultimo match di Coppa Italia tra Juventus-Lazio. I biancocelesti arrivano a questa partita dopo il pareggio di domenica in campionato contro la Fiorentina, e stasera devono far attenzione ai cartellini.

La squadra di Sarri ha due giocatori in diffida ovvero Zaccagni e Luis Alberto, entrambi ammoniti nella sfida contro il Bologna. Qualora i due giocatori o uno di loro due verrà ammonito salterà l’eventuale semifinale contro l’Inter.