Juventus-Lazio, Capello: «Sarà una gran bella partita, non mi stupirei se..» Le parole dell’ex tecnico

Intervistato da TvPlay, Fabio Capello, ha espresso la sua opinione sul match tra Juventus e Lazio.

LE PAROLE- I campioni d’Italia con la Lazio hanno avuto una brutta battuta d’arresto, non è facile giocare con la squadra di Sarri quando a loro gira tutto bene, è la classica formazione che può mettere in difficoltà chiunque ed è attrezzata per la stare lassù. Con la Juve sarà una gran bella partita, per me possono vincere entrambe e non rimarrei sorpreso se vincessero i biancocelesti. Insomma per i bianconeri affrontare questa Lazio sarà un esame tosto, soprattutto senza Pogba