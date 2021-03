Juventus, buone notizie per Pirlo in vista del match contro la Lazio

A due giorni dalla sfida di campionato tra Juventus e Lazio, l’allenatore bianconero può contare su alcuni recuperi importanti

Mancano solamente due giorni ad un’altra sfida importantissima per la stagione biancoceleste. Sabato, infatti, all’Allianz Stadium andrà in scena il match tra Juventus e Lazio, valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto, che potrebbe risultare fondamentale per la corsa Champions.

Nell’antivigilia della gara, arrivano delle buone notizie per il tecnico bianconero Andrea Pirlo. Infatti, secondo quanto riportato da La Stampa, l’allenatore potrà contare sul recupero di Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado. I due giocatori, probabilmente, verranno schierati contro la squadra di Simone Inzaghi.