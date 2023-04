Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, non sarà presente alla gara di domani contro la Lazio per una sindrome influenzale

Come riferito dai canali ufficiali della Juventus, Massimiliano Allegri non sarà in panchina domani sera nella gara dell’Olimpico contro la Lazio.

Il tecnico è stato infatti bloccato da una sindrome influenzale.