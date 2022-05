Juventus, infortunio Locatelli: le ultime in vista della Lazio

In vista della partita contro la Lazio, la Juventus potrebbe recuperare Locatelli alle prese con un infortunio

Recupero importante per Massimiliano Allegri in vista della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter in programma nella serata di mercoledì, ma anche per il prossimo match di campionato contro la Lazio.

Manuel Locatelli, come riportato dallo stesso club bianconero, ha infatti svolto oggi l’intera seduta di allenamento con il resto del gruppo. Per lui probabile convocazione almeno per la panchina.