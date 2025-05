Condividi via email

Juve, Tudor punta al rientro di quel giocatore per la sfida con la Lazio. Il punto sull’infermeria bianconera. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per la gara contro il Bologna, Tudor dovrà fare a meno di Bremer e Cabal, infortunati ormai dall’autunno scorso. Out anche Kelly.

Mentre Gatti, fuori da fine marzo a causa di una frattura scomposta, proverà comunque a rientrare nell’altro match che attende i bianconeri, quello contro la Lazio allo Stadio Olimpico.