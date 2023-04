Juve sotto pressione? Allegri ripete: «Piaccia o non piaccia siamo la seconda forza del campionato». Le parole del tecnico bianconero

Durante la Conferenza stampa pre partita contro lo Sporting, il tecnico Allegri ha ribadito che al momento sono la seconda forza del campionato, anche dopo la sconfitta contro la Lazio di Sarri.

PRESSIONE – «C’è sempre alla Juventus, continuiamo a lavorare sul campo in questi due mesi. A maggio se passiamo il turno il calendario si riempie con le semifinali. Vedremo se riusciamo ad andare in finale di Coppa Italia e poi ci sono 27 punti a disposizione. La squadra è solida rispetto alle notizie che arrivano o non arrivano. Da questa esperienza unica usciamo tutti fortificati, tutte le situazioni diventano opportunità. C’è sempre una via d’uscita e bisogna essere bravi a farlo. Noi pensiamo al campo, la società a difendersi. Ripeto che anche con la sconfitta con la Lazio abbiamo fatto cinquantanove punti, poi vediamo nelle ultime nove. Piaccia o non piaccia momentaneamente siamo la seconda forza del campionato. Chiaro a tutti, anche a chi non piace».