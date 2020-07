Juve, Sarri: «Momento atipico, non conosco il calendario della Lazio»

Nella consueta conferenza stampa di vigilia del derby della Mole, il tecnico della Juve Sarri si dice focalizzato esclusivamente sul cammino dei bianconeri.

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa del momento bianconero e della prossima sfida, il derby della Mole col Toro, in programma domani alle ore 17.15, quattro ore e mezza prima del match della Lazio.

«Il momento è atipico, si gioca in un momento in cui solitamente non si è in campo. Noi guardiamo alla singola partita, c’è un alto livello di pericolosità in ogni gara al di là di tutti gli avversari da affrontare. È un luogo comune, ma dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Non ho visto il calendario della Lazio»