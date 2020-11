Fastidio muscolare per Chiesa, in tribuna contro la Lazio

Federico Chiesa indisponibile contro la Lazio, è la brutta sorpresa del risveglio di Andrea Pirlo. Il numero 22 della Juventus, infatti, ha accusato un problemino muscolare e non è nemmeno in panchina per la sfida contro i biancocelesti. Kulusevski in campo dal primo minuto, Dybala ancora in panchina per i bianconeri, e cambio di modulo: la Vecchia Signora scenderà in campo col 3-4-3.