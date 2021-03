Juve, Bentancur positivo: oggi nuovi tamponi in casa bianconera

La positività al Covid di Rodrigo Bentancur fa scattare nuovamente l’allarme in casa Juve: oggi nuovi tamponi per il gruppo squadra

Ieri sera, intorno alle 21, la Juventus ha comunicato la positività al Covid di Rodrigo Bentancur: il virus torna a bussare in casa bianconera, con la squadra che torna in bolla.

Come riporta La Stampa oggi nuovi tamponi per tutti (come da protocollo) anche per fotografare la situazione in vista della Lazio. Resta sullo sfondo la paura della variante inglese del virus, molto più contagiosa, che come riporta il quotidiano torinese avrebbe colpito i cugini granata.