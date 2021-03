Juve Napoli, la Lega risponde alla Roma: «Rinvio legittimo»

La Lega Serie A ha risposto alla Roma che ha chiesto lo spostamento della gara contro i partenopei, dopo la decisione di rinvio di Juve Napoli

La Lega Serie A ha risposto alla lettera con cui la Roma chiedeva lo slittamento della gara con il Napoli in seguito alla decisione della stessa Lega di posticipare Juventus-Napoli dal 17 marzo al 7 aprile.

Come riferito da Corriere dello Sport, l’amministratore delegato della Roma Guido Fienga ha avuto un fitto scambio di comunicazioni con il presidente Paolo Dal Pino durante i quali il numero della Lega ha ribadito la legittimità della decisione.

Per Dal Pino, la clausola della richiesta di slittamento da presentare entro 15 giorni si applica solo per le Coppe europee e l’esistenza di presupposti per un rinvio appartiene alla discrezionalità del presidente.