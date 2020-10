Juve-Napoli, i partenopei al Giudice Sportivo: «Attendiamo l’appello, che sia fatta giustizia!»

La società Napoli ha risposto con un comunicato stampa alla sentenza del Giudice Sportivo.

Il Napoli ha risposto con un comunicato stampa al primo verdetto del Giudice Sportivo in merito al rinvio della gara tra Juventus e Napoli, mai disputatasi all’Allianz Stadium a causa della mancata partenza della squadra partenopea per Torino. Il Giudice Sportivo ha inflitto il 3 a 0 a tavolino a favore della squadra di Andrea Pirlo, aggiungendo anche un punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso, che dunque ad oggi retrocederebbe a 5 punti in graduatoria.

«La società sportiva Calcio Napoli da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente nella giustizia».