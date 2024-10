Juve Lazio, senza Ultras: il comunicato dello scorso settembre

Juve Lazio senza tifoseria organizzata, la comunicazione di Curva Nord e Tribuna Tevere era arrivata oltre un mese fa

Sono in vendita i tagliandi per il settore ospiti dell’Allianz Stadium per la gara tra Juventus e Lazio. Una trasferta alla quale non prenderà parte la tifoseria organizzata biancoceleste, come comunicato un mese fa dagli Ultras Lazio e dagli esponenti della Tribuna Tevere.

INTERVENTO A MATCH DAY DELL’11 SETTEMBRE- ««Non andremo a Torino né contro il Torino né contro la Juve. Nella città lì si è creato un ambiente che non ci permettono di tifare Lazio, soprattutto a causa di problemi della questura e degli steward, in particolare della Juve. Non ci vogliamo scontrare con questi signori. Noi come gruppo Tribuna Tevere e come tifo organizzato della Lazio non andremo».

Questo quanto era stato comunicato ai microfoni di RadioSei.