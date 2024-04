Juve Lazio, esplode la protesta dei tifosi biancocelesti: «Telecronaca imbarazzante e a senso unico» – FOTO

Juve-Lazio, scoppia la polemica social dei tifosi biancocelesti per la telecronaca Mediaset: poca imparzialità

La gara di ieri sera tra Juve e Lazio, semifinale di andata di Coppa Italia, non ha infastidito i tifosi biancocelesti solo per la netta sconfitta per 2-0 ma anche per la telecronaca Mediaset. Questi alcuni commenti su X:

Ma come si chiama il tifoso della Juve che ha fatto la telecronaca della partita su canale 5? #JuventusLazio — FedeNeroBlu (@FedeNeroBlu) April 2, 2024

Certo stasera la sciarpetta della Juve potevi mettertela. Telecronaca imbarazzante. https://t.co/I5933pl5KB — Alf_Pie10 (@alf_p10) April 2, 2024

Complimenti per “l’imparzialità” della telecronaca. #JuventusLazio — Damiano Er Faina (@Erfaina1988) April 2, 2024

Telecronaca a senso unico, pre gara e 35 minuti mai dico mai una frase sulla Lazio solo juve juve juve vergognosi ! #JuveLazio #CoppaItaliaFrecciarossa #mediaset — Francesco Stazi (@FrancescoSSSL) April 2, 2024

Al ritorno servirà un’impresa e forse una telecronaca migliore.