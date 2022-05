Juve Lazio, salgono le quotazioni di Luka Romero: Sarri ci pensa

Contro la Juve, l’allenatore della Lazio Sarri potrebbe decidere di mandare in campo dal 1′ Luka Romero

L’emergenza in attacco della Lazio, con l’assenza di Immobile e Pedro a mezzo servizio, potrebbe portare Maurizio Sarri a effettuare una mossa a sorpresa contro la Juventus. Come riportato da Tuttosport, infatti, il tecnico biancoceleste sarebbe molto tentato di mandare in campo dal 1′ Luka Romero.

Il giovane argentino, classe 2004, è tenuto sotto stretta osservazione dall’allenatore che ne apprezza le qualità. In campionato è subentrato sette volte e ora potrebbe arrivare la chance da titolare. Sarri ci pensa seriamente. In questo caso Luka Romero agirebbe da esterno destro con Zaccagni a sinistra e Felipe Anderson al centro dell’attacco.