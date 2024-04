Juve Lazio, Paganin stronca le speranze dei biancocelesti: «Finale ipotecata dalla squadra di Allegri. I biancocelesti hanno questo problema»

Massimo Paganin, ex calciatore, ha commentato la semifinale di andata tra Juve e Lazio: le sue dichiarazioni

Intervenuto a tvplay.it, Massimo Paganin ha parlato così della semifinale di andata di Coppa Italia tra Juve e Lazio:

PAROLE – «La Juventus è cambiata tatticamente, sabato Cambiaso aveva giocato molto alto, Allegri ha invece ridato un’identità precisa alla squadra. Nel primo tempo di martedì la Lazio ha fatto meglio, mentre nel secondo i bianconeri hanno dimostrato qualità e intensità nei singoli. Prima di dicembre la Juve aveva fatto molto bene, forse meglio di quanto ci si aspettasse. Adesso stava rendendo meno del suo potenziale, ma credo che possa comunque andare in Champions. Per quanto riguarda Chiesa, lui deve stare benissimo fisicamente: è un giocatore che dà sempre molto, martedì sera è rimasto sempre dentro la partita. Nel gol fatto è stato bravo a muoversi con i tempi giusti. Finale di Coppa Italia? La Lazio aveva fatto un’ottima gara sabato e nel primo tempo di martedì. La Lazio ha creato poche occasioni da gol non ha mai tirato in porta ad eccezione della parte altra della traversa di Luis Alberto. La squadra deve crescere, ma ormai la Juve ha ipotecato la qualificazione in finale di Coppa Italia. Ha la seconda miglior difesa del campionato mentre la Lazio è tra le grandi quella che ha segnato di meno. Il rigore non dato da Massa? Ci sono parametri che gli arbitri valutano: in questo caso il pallone colpito da Patric viene sporcato, è una situazione al limite. Ci poteva stare il fuorigioco così come il rigore. È cambiato il regolamento da poco, la giocata dev’essere fatta volutamente e forse la decisione dell’arbitro è stata giusta».