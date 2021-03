Juve Lazio, Onor: «Sarà partita aperta. Biancocelesti superiori alla media»

L’ex difensore Guido Onor è intervenuto ai microfoni di Tuttojuve per parlare della sfida tra Juve e Lazio in scena questo sabato

Guido Onor, ex difensore di Lazio e Juve, è stato intervistato dai colleghi di Tuttojuve.com in vista del match di questo sabato allo Stadium:

SULLA PARTITA – «Mi aspetto una partita aperta. Non credo che il non aver giocato contro il Torino possa aver avvantaggiato la Lazio in termini di eventuale riposo acquisito: di fronte ci sarà una Juventus rilanciata dalla vittoria contro lo Spezia, che giocherà per vincere».

SUL MOMENTO LAZIO – «Questa Lazio non mi dispiace. Secondo me è stata spesso anche sfortunata. C’è tutto il potenziale per terminare positivamente la stagione. Certo è che Lotito dovrebbe avere maggiore coraggio sul mercato. Ci sono giocatori sopra la media. A parte Immobile, secondo me anche il centrocampo è ben costruito. Reputo inoltre Correa un ottimo giocatore»