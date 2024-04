Juve Lazio, Oddi: «Stasera mi aspetto lo stesso atteggiamento visto in campionato» Le parole dell’ex giocatore

Intervistato da Radiosei, Giancarlo Oddi, ex biancoceleste, ha parlato a poche ore dalla sfida tra Juve e Lazio di Coppa Italia:

«Contro la Juventus in campionato mi è piaciuto tutto, dall’atteggiamento della squadra alle scelte di Tudor. Tutte giuste e credo le faccia anche per la gara di questa sera, quando torneranno giocatori importanti. Mi auguro di vedere una bella Lazio anche in Coppa Italia. Basta un risultato per rigenerare entusiasmo nei tifosi, questo è importante. Onestamente non avevo mai visto una Juventus così brutta, è un momento particolare per loro, con una serie di risultati negativi record. Stasera mi aspetto lo stesso atteggiamento visto in campionato. Voglio vedere la voglia di fare bene ed il coraggio di un tecnico che ha scelto l’undici già sapendo quello che avrebbe fatto in coppa. La fortuna aiuta gli audaci. Il fatto di non aver schierato subito dei titolari inizialmente ha sorpreso, il risultato gli ha dato ragione. Ha fatto delle scelte per capire la compatibilità con il nuovo modulo. La partenza è stata davvero buona»