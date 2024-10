Juve Lazio, infortunio Mckennie: ecco cosa filtra sulle sue condizioni in vista della sfida

Juve Lazio, prime diagnosi per l’americano che questa mattina è stato al J Medical in vista della sfida dello Stadium

Dopo aver lasciato in anticipo il ritiro degli USA per infortunio, Weston McKennie è stato questa mattina al J Medical. Esami di rito per il centrocampista della Juventus per cui, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe essere scongiurato il rischio di una lesione.

Per sicurezza, in ogni caso, dovrebbe saltare la prossima sfida di campionato con la Lazio, tornando poi a disposizione per il successivo match di Champions con lo Stoccarda.