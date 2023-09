Juve-Lazio: il numero degli spettatori nel settore ospite. E occhio al rischio squalifica: il dato

Tutto pronto per la supersfida dell’Allianz Stadium, che alle 15 sarà teatro del match tra Juventus e Lazio.

Tanto seguito per la squadra biancoceleste, che sarà seguita da quasi 1600 tifosi giunti fino a Torino per supportare i ragazzi. Nel frattempo si aspetta la decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea, riguardo ai cori razzisti durante la sfida col Napoli: il rischio è una squalifica di due turni per la Curva Nord, cosi riporta il Messaggero.