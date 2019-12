Ecco quanti sono stati i telespettatori di Juventus-Lazio di Supercoppa italiana

La Lazio ha battuto la Juventus sia in campionato che in Supercoppa. I biancocelesti guidati da mister Inzaghi hanno dominato nelle due gare, dimostrandosi superiori ai bianconeri soprattutto a livello mentale. Come riporta Calcioefinanza.it, la sfida di Riyad ha ottenuto un ascolto medio di 6.337.000 spettatori, con il 34.62% di share. Si tratta del secondo miglior risultato in termini di ascolti per quanto riguarda le ultime cinque edizioni della competizione