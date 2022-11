Juve Lazio, Chiesa, Vlahovic e Locatelli convocati? Le ultime

Le ultimissime novità su Chiesa, Vlahovic e Locatelli i tre bianconeri in dubbio per la sfida di domenica contro la Lazio

Mancano poco più di 48 ore a Juve-Lazio, ultima gara del 2022 dei biancocelesti. Scontro ad altissima quota tra le due formazioni con in palio molto più dei tre punti.

In casa bianconera Massimiliano Allegri fa la conta degli assenti sperando che l’infermeria si svuoti per il match contro Sarri. Secondo quanto filtra da Sky Chiesa e Vlahovic potrebbero tornare tra i convocati, Allegri potrebbe portarli in panchina, con uno spezzone a gara in corso. Fiducia anche per il recupero di Locatelli, acciaccato per un problema all’adduttore.