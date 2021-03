Juve Lazio, i biancocelesti fissano l’appuntamento sui social – VIDEO

Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha fissato l’appuntamento per la sfida di domani contro la Juve

Mancano solamente 24 ore al fischio d’inizio della super sfida tra Juve e Lazio. La gara, in programma domani sera all’Allianz Stadium di Torino, sarà valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A e verrà trasmessa in diretta della piattaforma DAZN.

Il club biancoceleste ha voluto fissare l’appuntamento sui social in vista di questa partita importantissima. «È arrivato il momento del big match contro la Juventus. Ti aspettiamo sabato alle 20.45 su DAZN» ha scritto la Lazio su Twitter, dove ha pubblicato un video con le immagini delle altre sfide trasmesse su questa piattaforma.