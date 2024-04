Juve Lazio, Allegri: «Le parole di Tudor? Nel calcio bisogna guardare solo i risultati». Il tecnico bianconero è tornato a parlare della sfida di Coppa Italia

Conferenza stampa pre Fiorentina per Massimiliano Allegri, che nel presentare la gara contro i viola è tornato a parlare della vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. Queste le sue parole.

PAROLE– «Lazio? È stata importante tutta la partita, perchè siamo tornati alla vittoria, ma è una competizione diversa. Ora dobbiamo buttarci nel campionato, sistemare e consolidare la nostra posizione. Le vittorie aiutano, perchè danno fiducia e ti fanno vedere le cose in modo diverso. La squadra si è sempre allenata bene. Il risultato positivo ti fa vedere le cose in un modo, quello negativo in maniera diversa.Le parole di Tudor? Nel calcio bisogna guardare solo i risultati. Alla fine della stagione se una squadra è arrivata prima ha meritato di arrivare primi. Igor è un ragazzo eccezionale, ma i valori delle squadra vengono dati dal campo ».