Juve-Inter, cosa cambia per Pirlo e Conte dopo la Coppa Italia

Juve-Inter, ecco come cambia per Pirlo e Conte la stagione dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia dei nerazzurri

Ci sono partite anonime, altre che incidono decisamente poco nell’economia di una stagione, l’impressione invece è che Juve Inter sia stata un bivio per entrambi gli allenatori. Pirlo imbocca la finale con la possibilità di sollevare il secondo trofeo a pochi mesi dal debutto in panchina, Conte invece riceve un biglietto di sola andata per lo scudetto. Il terzo confronto diretto ravvicinato tra i due allenatori finisce in pareggio, eppure è la sentenza più pesante.

La Juve gioca da Juve, e fa esattamente la partita che vuole, studiata a tavolino da Pirlo. Certo, un gol di Ronaldo non avrebbe guastato, ma a volte anche Cristiano si dimostra umano. Interrotta la striscia di 6 vittorie consecutive con uno 0-0 che certifica la maturità di un gruppo che nelle ultime settimane ha imparato tre cose fondamentali.

