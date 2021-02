Juve, il punto sugli infortunati: i possibili recuperi per la Lazio

Vari infortunati in casa Juve: alcuni bianconeri potrebbero recuperare proprio per il match contro la Lazio in campionato

La Juventus deve fare i conti con gli infortuni. I bianconeri hanno perso vari pezzi, soprattutto in difesa: vari di loro hanno messo nel mirino la Lazio.

Come riporta Tuttosport, Bonucci potrebbe tornare contro la Lazio mentre il numero 3 bianconero tenterebbe il recupero per la gara precedente contro lo Spezia così come Arthur. Cuadrado, invece, sarebbe pronto per la Lazio o con più cautela, contro il Porto in Champions League.