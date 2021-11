Juve in ansia, si fermano Dybala e Bentancur: le condizioni

Ore di apprensione per Dybala e Bentancur, i due hanno rimediato un infortunio durante Uruguay-Argentina. Le condizioni

Appena un tempo di Paulo Dybala con l’Argentina nella vittoria per 1-0 sull’Uruguay. 45 buoni per propiziare il gol decisivo di Angel Di Maria. Ma all’intervallo la Joya è stata costretta a rimanere negli spogliatoi per infortunio. Stando a quanto riferito da Tyc Sports si tratterebbe di un problema al polpaccio: «Non ce la faccio più, fa molto male», avrebbe esclamato il giocatore della Juventus che ha preferito non continuare per precauzione. Nelle prossime se ne saprà di più sull’entità dell’infortunio.

Anche Rodrigo Bentancur è uscito dolorante al minuto 76 di Uruguay-Argentina a causa di una brutta botta al ginocchio rimediata nel tentativo (poi riuscito) di murare l’interista Correa. Le condizioni del centrocampista della Juventus saranno monitorate nelle prossime ore: naturalmente lo staff medico bianconero è in costante contatto con quello della Nazionale uruguaiana. Allegri si augura che non ci siano problemi in vista de match di sabato 20 novembre con la Lazio.