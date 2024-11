Juve, per la difesa spunta un ex Lazio: Giuntoli ci proverà a gennaio

Juve, l’emergenza difensiva costringerà la dirigenza bianconera ad intervenire sul mercato a gennaio e un ex Lazio è nel mirino

La Juve ha perso sia Bremer che Cabal fino al termine della stagione. Entrambi hanno rimediato la rottura del legamento crociato e dovranno affrontare un lungo stop. Per questo motivo, la dirigenza bianconera interverrà sul mercato di gennaio per cercare dei sostituti.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, sulla lista di Giuntoli ci è finito anche l’ex Lazio Nicolò Casale. In caso di qualificazione alle coppe europee il Bologna sarà obbligato a riscattarlo, ma il difensore non sta trovando molto spazio con Italiano e potrebbe salutare presto.