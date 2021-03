Juve Atalanta Coppa Italia, la sede della finale dipende da Lazio Torino

Juve Atalanta di Coppa Italia, può cambiare la sede della finale. Cosa succede in vista dell’ultimo atto della competizione italiana

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è ancora certo che la finale di Coppa Italia tra Juve e Atalanta si disputi a Roma il prossimo 19 maggio. La scelta definitiva dipende dal match tra Lazio e Torino: ogni data possibile, in caso di recupero, va tenuta buona, anche lo slot del 19 maggio.

In questo scenario, dunque, si terrebbero pronte delle alternative come Reggio Emilia, dove al Mapei Stadium la Juve sconfisse il Napoli in Supercoppa Italiana, e Milano.