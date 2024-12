Juric, per l’ex Roma l’arrivo in Premier è un disastro: il suo Southampton perde anche contro il Crystal Palace

Juric, non c’è pace per il tecnico croato visto che il suo approdo in Premier è un vero disastro e per il Southampton la situazione si fa durissima

Voleva dimenticare il flop della Roma ripartendo subito con il Southampton e in particolare con una nuova realtà come è quella della Premier. Evidentemente però i fantasmi romani aleggiano ancora nella testa di Juric, il quale però perde nuovamente con il suo Southampton contro il Crystal Palace. Il tecnico croato aveva perso nella gara d’esordio per 1-0 contro il West Ham. Il Southampton ha ottenuto appena un punto nelle ultime cinque gare di Premier League, allontanandosi ulteriormente da un quartultimo posto occupato ora dal Wolverhampton