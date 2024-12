Juric, non c’è pace per l’ex tecnico della Roma: il suo esordio in Premier con il Southampton è da incubo!

Juric, il tecnico ha esordito nella sua nuova avventura in Premier league con il Southampton e la prima partita è da incubo per l’ex Roma

La nuova avventura in Premier League è iniziata esattamente come aveva finito con la Roma, con una sconfitta. Non c’è pace quindi per Juric il quale debutta con il Southampton nella sfida del Boxing Day contro il West Ham per 1-0 e a decidere il match è stata la rete al 59′ di Bowen. Tale risultato complica ulteriormente la situazione in classifica del Southampton, ultimissimo con solamente 6 punti e una vittoria arrivata a inizio novembre.