Jugovic: «La finale di Coppa Italia con il Milan? Indimenticabile...»

Jugovic, l’ex giocatore della Lazio ricorda la finale di Coppa italia contro il Milan dove fù protagonista con un gol importante

Nel consueto match program che precede il match contro la Sampdoria, ha parlato Jugovic il quale ricorda la vittoria in finale di coppa Italia contro il Milan, con un suo gol ecco le sue parole

PAROLE – Una notte indimenticabile, nella quale segnai su rigore il gol del 2-1. Il pallone pesava, fu una rete fondamentale perché arrivò subito dopo il pari di Gottardi e ci fece capire che avremmo fatto la storia, nonostante il successo del Milan all’andata e il gol del momentaneo vantaggio rossonero di Albertini.

Infatti segnammo ancora con Nesta e conquistammo la Coppa. Impossibile poi non citare i 4 derby vinti in un anno, dove segnai in due di questi. Un record che dura ancora oggi. Ho solo un rammarico…Essere rimasto un solo anno. Mi sorebbe piaciuto giocare più tempo in quella Lazio, soprattutto perché, come detto, si capiva che quella squadra era all’inizio di un ciclo vincente, Mi fidai del progetto che mi proposero Sacchi e Vieri all’Atletico Madrid, dove alla fine rimasi una sola stagione prima di tornare in Italia