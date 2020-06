Roma, Juan Jesus ai tifosi: «La mia cessione non sistemerebbe il bialncio»

Il difensore della Roma, Juan Jesus, ha risposto sui social ad alcuni tifosi che gli chiedevano di andare via per risparmiare sull’ingaggio

Juan Jesus, tra ironia ed un pizzico di delusione, è stato protagonista di un botta e risposta, prima con la società e successivamente con alcuni tifosi.

Infatti, il club giallorosso, su Instagram, per avvicinarsi alla sfida con la Samp del 24 ha scelto i numeri di maglia dei giocatori per scandire il countdown. Quando è stato il turno del meno cinque, cioè il numero di Jesus, ha scelto però una foto di gruppo. E lui ha commentato così: «Bello che nemmeno la Roma mi metta sul profilo ufficiale. Questo vuol dire fiducia».

In seguito, il difenosre brasiliano, ha risposto ad alcuni tifosi che che gli chiedevano di lasciare la squadra per risparmiare sull’ingaggio: «Pensi che con i miei quattro soldi il bilancio sia a posto? Hai saltato la lezione di matematica? Venire a Roma non è mai stata una questione di soldi».