Juan Bernabè, il falconiere torna a far volare Olympia: l’iniziativa

Juan Bernabè, l’ormai ex falconiere della Lazio ha trovato una soluzione per tornare a far volare Olympia. Ecco la sua idea

Juan Bernabè non è più il falconiere della Lazio, ma è ancora legato ad Olympia e quest’ultima non smetterà di volare. Infatti, oltre alla partita di Serie D tra Folgore Caratese e Breno, l’aquila potrà essere “affittata” per eventi come compleanni, inaugurazioni e cerimonie.

Come riportato da La Repubblica, infatti, lo stesso Juan Bernabè ha parlato dell’iniziativa ad una coppia di ristoratori di Manziana, fissando il prezzo a mille euro.