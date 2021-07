Jovetic è un giocatore dell’Hertha Berlino: c’è l’ufficialità

Sfuma il ritorno in Italia di Stevan Jovetic: l’ex Inter e Fiorentina firmerà un triennale con l’Hertha Berlino

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – C’è l’ufficialità: Jovetic è un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. A comunicarlo è lo stesso club, sui canali ufficiali

Niente ritorno in Italia per Stevan Jovetic. L’ex giocatore di Inter e Fiorentina non tornerà a giocare in Serie A ma tenterà l’avventura in Bundesliga. Come riporta Sky Sport il macedone firmerà un triennale con l’Hertha Berlino: sull’attaccante c’era anche l’interesse della Lazio.