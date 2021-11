Felix Afena replica: «Non sono offeso dall’audio. Ecco perchè»

Felix Afena ha commentato la frase giudicata razzista che si sente nel video con Mourinho. Le parole del giocatore

AGGIORNAMENTO – Felix Afena-Gyan ha commentato la presunta frase razzista pronunciata nei suoi confronti durante l’incontro con José Mourinho. Le dichiarazioni del classe 2003 della Roma.

DICHIARAZIONI – «Voglio assicurarvi che non sono offeso dall’audio che avete sentito che non è a sfondo razzista. Dal primo giorno che sono arrivato alla Roma sono stato accolto da tutti come una famiglia. E i ragazzi hanno scherzato con me, proprio come fa una famiglia. Il motivo? Mangio tante banane e su questa cosa ci scherziamo a volte e per questo motivo avete sentito questo commento. Qui alla Roma mi sento a casa da quando sono arrivato. Sono grato del supporto che mi tutti mi hanno dato qui a Trigoria, penso che la gente si sia fatta un’idea sbagliata su quello che è successo e hanno sentito».

Josè Mourinho ha mantenuto la sua promessa, regalando al giovane Felix Afena, autore di una doppietta in Genoa-Roma, un paio di scarpe da 800 euro. A fare scalpore, però, è la frase razzista che si sente fuori campo.