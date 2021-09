Jorginho: «Mi infastidisce sentire dire che sono al Chelsea per Sarri»

Intervistato da BT Sport, il centrocampista del Chelsea ha parlato delle critiche ricevute nel corso della sua prima stagione

«La cosa che mi ha infastidito di più è sentire che sono arrivato qui per Sarri, che senza di lui non sarei mai qui. Che non meritavo di essere in questo club perché non ero bravo abbastanza. Non è corretto, ho il mio valore».