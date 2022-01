ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Grandissima accoglienza per Jony allo Sporting Gijon. Lo spagnolo nel club è una sorta di vero e proprio idolo

Grandissima accoglienza per Jony allo Sporting Gijon. Dopo le bellissime parole dello spagnolo, è arrivato il comunicato del club e persino un video social:

Questo il comunicato : «Jony torna a casa sua. L’attaccante asturiano giocherà per il Real Sporting, in prestito dalla SS Lazio, fino al termine di questa stagione, a seguito dell’accordo raggiunto questa domenica tra i due club. Jonathan Rodríguez Menéndez (Cangas del Narcea, 30 anni) inizia così la sua terza tappa allo Sporting, nella cui prima squadra ha debuttato nel 2014. Jony è stato un giocatore fondamentale nella promozione del 2015 e nella successiva permanenza nella massima categoria . L’esterno ha vestito nuovamente la maglia biancorossa nel 2018, in prestito dal Málaga CF. Deportivo Alavés e Osasuna (la scorsa stagione), oltre alla SS Lazio, sono state le altre sue squadre nel calcio professionistico. In Italia, durante la stagione 2019/20, ha accumulato 32 partecipazioni in una squadra che ha chiuso al quarto posto in Serie A e con la quale è stato proclamato campione della Supercoppa Italiana. Lo Sporting apprezza lo sforzo e l’affetto dimostrato per indossare ancora una volta la maglia biancorossa di uno dei calciatori più amati dai tifosi degli ultimi tempi. Il nuovo giocatore dello Sporting, che è già in viaggio nelle Asturie, avrà la sua presentazione ufficiale questo lunedì, aperta ai tifosi, a El Molinón – Enrique Castro Quini».