Jony, l’ex compagno: «Sporting Gijón? Trattativa complicata, spero finisca bene»

Alberto Lora, ex compagno di Jony allo Sporting Gijón, ha parlato così del giocatore che è in uscita dalla Lazio. Le sue parole a Deportes COPE Asturias.

«Quando ho saputo dell’interesse dello Sporting per Jony? Ho sorriso. Tutti i tifosi sarebbero contenti di rivederlo, sarebbe una notizia magnifica. Se la vedo un’ipotesi reale? È complicato per il contratto che ha, per quello che guadagna nella Lazio. Lo Sporting, Jony e la Lazio dovranno lavorare per trovare una soluzione. Lo conosciamo, sappiamo che renderebbe dal minuto uno. L’ha fatto vedere l’ultima volta, per la sua qualità e la voglia ha dimostrato il giocatore che è. Viene da un periodo di fermo, però lo potrà sostituire con la motivazione di tornare a giocare nello Sporting. Da questo punto di vista non ho dubbi. Se l’ho sentito? Non voglio disturbarlo, però sto sperando che l’operazione possa andare a buon fine».