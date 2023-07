Jony, Lazio e Sporting Gijon hanno le idee chiare sul suo futuro: i dettagli

Jony, il calciatore è ad un bivio per il suo futuro visto che lo Sporting e la Lazio hanno le idee molto chiare su di lui

Il futuro di Jony è ad un bivio, dopo l’annata disastrosa in Spagna con lo Sporting Gijon, lo stesso club spagnolo ha deciso di non riscattarlo. La Voz de Asturias spiega che la società ha dato appuntamento ai suoi calciatori per il raduno lunedì prossimo e il calciatore non risulta essere nella lista, ma anche la Lazio è dello stesso avviso ossia che non rientra nei piani tattici di Sarri.

Il calciatore quindi sarà costretto a cercarsi una nuova sistemazione per rilanciare il suo futuro .