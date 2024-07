Jobe Bellingham Lazio, è LUI l’ultimo nome per la trequarti! RITORNO di fiamma? TUTTI i dettagli

Jobe Bellingham-Lazio, è lui l’ultimo nome per la trequarti del club biancoceleste: ritorno di fiamma per il fratello di Jude

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio ha cominciato a sondare diverse alternative se non dovesse sbloccarsi la trattativa per Mason Greenwood del Manchester United.

Tra i nomi sondati, tra i quali spuntano anche Samardzic e Stengs, è rientrato a sorpresa anche quello di Jobe Bellingham, fratello del fenomeno del Real Madrid Jude. Il centrocampista del Sunderland, classe 2005, era stato cercato già lo scorso inverno insieme al compagno di squadra Jack Clarke. Le prossime ore saranno decisive per capire quale strategia attueranno i biancocelesti: Baroni aspetta il colpo.