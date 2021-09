Jessica Melena ha risposto agli haters che – questa mattina – l’hanno attaccata sul suo profilo Instagram: lo sfogo

Jessica Melena ha risposto agli attacchi degli haters. Questa mattina la moglie di Immobile è stata oggetto dell’ennesimo attacco da parte degli utenti di Instagram: a lei è stata mossa l’accusa di vivere sulle spalle dell’attaccante oltre ad una serie di cattivi auguri. La risposta, però, non si è fatta attendere:

«Quando leggo determinate cose cerco sempre di approfondire un po’ per capire il motivo per il quale una persona arrivi a scrivere queste cose. La critica ci sta, così come non piacere a qualcuno, ma non è normale oltrepassare il gradino che va a toccare una persona nel profondo, come quando si tratta di salute propria o verso marito e figli. Perché dovete essere così cattivi? Augurare delle brutte cose ad altre persone rende voi persone piccole, non uomini ma piccoli uomini. Dal non piacere a qualcuno ad insultarla ci passa tanto. Quindi, prima di augurare il male, ragionateci bene, perché un giorno potrebbe esserci vostra figlia in questa situazione. Non credo vi farebbe piacere».