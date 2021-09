Jesi omaggia Mancini: un murales nella sua città natale – FOTO

Jesi rende omaggio a Roberto Mancini: un murales per il commissario tecnico dell’Italia nella sua città natale – FOTO

Jesi rende omaggio a Roberto Mancini. La città natale del ct italiano lo celebra con un murales degli artisti Federico Zenobi e Nicola Canarecci. Le parole di Zenobi all’ANSA.

«Questo lavoro, pensato in collaborazione con l’amministrazione comunale, vuole essere un riconoscimento a Mancini, sia come tecnico per il successo storico ottenuto agli Europei, sia come uomo. Abbiamo scelto di rappresentare questa immagine di Mancini perché sul suoi volto si legge tutta la fatica e la felicità di quel momento».