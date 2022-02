Jeda: «Va dato tempo a Sarri. Zaccagni? È completo, può far comodo a Mancini»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Jeda, ex attaccante del Cagliari, ha parlato a Lazio Style Radio di alcuni temi caldi in casa biancoceleste. Le sue dichiarazioni.

STAGIONE LAZIO – «La vedo altalenante. Contro il Milan è stata irriconoscibile, mi chiedo come mai ha affrontato la partita in quel modo, invece poi la sfida dopo l’ha affrontata in maniera arrembante. Mi ha lasciato perplesso questa alternanza di prestazioni».

ZACCAGNI – «Zaccagni può dare tantissimo a questa sqaudra, è completo sotto tanti punti di vista. Può dare una sostanza importante in questo periodo. Nazionale? Il consiglio che dò a Mancini anche se non ne ha bisogno, è di essere attento ai giocatori che possono dare un contributo importante agli azzurri. Zaccagni è sicuramente uno di questi, sta dimostrando di essere un giocatore di qualità e personalità. Ha un grande feeling con Immobile e questo è sicuramente un aspetto importante. C’è bisogno di gente che corre e i giovani come lui, Tonali, Frattesi corrono».

TANTA CORSA – «Questo è un momento decisivo per il campionato, e trovare una squadra che corre è difficile da incontrare. Dal centrocampo in su è una squadra che corre tanto, tolto Savic gli altri tutti sono brevilinei che possono fare la differenza. Contro il Bologna ho visto un’altra squadra rispetto alla sfida di San Siro».

SARRI – «La cosa che mi colpisce è la sicurezza che trasmette. Ogni tanto sbotta ma lo vedo sicuro di sé e dei principi di gioco che ha. Bisogna dargli tempo, non si può cambiare ogni volta allenatore. Lo stimo tanto, è un grande conoscitore di calcio».

CAMPIONATO – «È molto aperto, lo abbiamo visto nelle ultime partite. Davanti c’è grande battaglia ma anche in fondo alla classifica. Ovviamente mi auguro che il Cagliari si salvi».