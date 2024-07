Javi Galan Lazio, è LUI l’ultimo nome per la fascia sinistra! Primi contatti, il prezzo non SPAVENTA Fabiani

Javi Galan-Lazio, è lui l’ultimo nome per la fascia sinistra in vista della prossima stagione: il prezzo non spaventa il DS Fabiani

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo aver completato il tris di colpi formato da Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru, il calciomercato Lazio potrebbe optare per un’eccezione alla linea giovani varata questa estate per quanto riguarda il terzino sinistro.

Dopo i contatti con Cabal, pista al momento raffreddatasi, e con gli agenti di Nuno Tavares dell’Arsenal, nelle ultime ore Fabiani ha a aperto anche i colloqui con Javi Galan, 29 anni in uscita dall’Atletico Madrid con il quale ha un contratto fino al 30 giugno del 2026. È gestito dalla You First, scuderia di Luis Alberto. Ci sono stati dei contatti, potrebbero essercene altri: il prezzo è fissato tra i 5 e i 7 milioni di euro. I prossimi 15 giorni saranno dunque importanti per capire come i biancocelesti vorranno muoversi.