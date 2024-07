James Rodriguez Lazio, Lotito studia DAVVERO il colpo: vuole fare questo REGALO ai tifosi. Il suo PIANO

James Rodriguez Lazio, Lotito studia il colpo da 90 per rinforzare la rosa: il suo piano e il regalo che vuole fare a tutti i tifosi

Stando a quanto scrive Il Messaggero, Claudio Lotito ha intenzione di fare di James Rodriguez il prossimo colpo del calciomercato Lazio dopo che è sfumato l’affare Greenwood, che ha lasciato l’amaro in bocca in tutti i membri della dirigenza.

Il patron biancoceleste studia come arrivare al colombiano, acquisto da 90 utile a far schizzare in alto anche il numero degli abbonati (attualmente a quota 22mila) prima del 10 agosto prossimo. Il presidente vuole un colpo di grido e quello dell’ex Real potrebbe essere il nome giusto.