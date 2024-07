James Rodriguez Lazio, tre DUBBI sull’affare: Lotito VALUTA quelle condizioni prima di affondare il colpo

James Rodriguez Lazio, tre dubbi sulla bontà dell’affare per il colombiano: Lotito valuta quelle condizioni. Cosa sta succedendo

Il calciomercato Lazio valuta l’acquisto di James Rodriguez, svincolato dopo la fine della sua avventura al San Paolo. Tre grandi dubbi, però, sulla bontà di questo affare come spiega il Corriere dello Sport.

In primis va valutata la tenuta fisica del giocatore colombiano, che ha da poco compiuto 33 anni e chiede almeno due/tre anni di contratto al suo nuovo club. Occhio poi anche alla commissione, che sarebbe di alto valore per consentirgli di muoversi a zero.